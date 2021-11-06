“الوطني للأرصاد”: ضباب على محافظتي الرايس وينبع

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، تكوّن ضباب على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل، تشمل تأثيراته تدني في مدى الرؤية.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن هذه الحالة التي بدأت الساعة الـ 2 صباحا تستمر حتى الساعة 8 صباحا .