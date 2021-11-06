متى تحتاج للخضوع لجلسات الطب الأستيوباثي؟ أخصائي علاج طبيعي يوضح

الرياض - محمد عبدالله - قال أخصائي العلاج الطبيعي، عبدالعزيز الرشيد، إن جميع المشاكل العضلية الهيكلية، من آلام العظام والأوتار والعمود الفقري والانزلاقات الغضروفية والإصابات الرياضية والصداع كذلك، تحتاج إلى العلاج بجلسات الطب الأستيوباثي.

وأضاف "الرشيد"، في تصريحات لبرنامج "يا هلا"، عبر فضائية "روتانا خليجية"، أن العلاج يختلف من حالة إلى أخرى، وقبل بدء العلاج يتم تشخيص الحالة لوضع الخطة العلاجية المناسبة لها.

وحول كيفية علاج الصداع بجلسات "الأستيوباثي"، أشار أخصائي العلاج الطبيعي إلى أن أنواع الصداع كثيرة ولكن ما يحتاج إلى جلسات الأستيوباثي هو ذلك الناتج عن الإرهاق ويتسبب في تشنج العضلات أسفل الجمجمة، مضيفًا: "أي شخص يعاني من ضغط ترتفع أكتافه وتنخفض الرأس مما يؤدي إلى تشنج العضلات، ومع التراكمات يتسبب ذلك في حدوث صداع، ويكون العلاج بترخية للعضلات بالعلاج اليدوي أو الإبر الجافة".

وتابع: "الجسم يمكنه علاج نفسه بنفسه إذا توفر له البيئة المناسبة، وعبر جلسات العلاج الطبيعي والأستيوباثي يمكن علاج الانزلاق الغضروفي بنحو 3 أو 4 جلسات حسب حدة الألم".

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