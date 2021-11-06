إبداع وابتكار.. «الداخلية» تطلق النسخة الثانية من «تحدي أبشر»

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت وزارة الداخلية النسخة الثانية من "تحدي أبشر" للإبداع و الابتكار، ضمن الفعاليات المصاحبة لملتقى "أبشر السابع" لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) والأعمال الميدانية لقطاعات الوزارة.

ومن أهداف "تحدي أبشر"، تمكين الإبداع في التحول الرقمي باستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطائرات المسيرة والواقع المعزز والافتراضي.

وتعد مبادرة تحدي أبشر إحدى مخرجات واحة أبشر الهادفة إلى توظيف التقنية للإسهام في ابتكار ومعالجة وتطوير الأعمال التقنية للوزارة، بهدف تشجيع وإثراء ثقافة الإبداع والابتكار من أجل تطويع التقنية لخدمة الإنسان والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة، ما يسهم في الوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، تحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن التحدي مبني على مفهوم الابتكار المفتوح الذي يُعدُّ أحد المنهجيات الحديثة المعتمدة على إشراك المبتكرين والمبدعين لخدمة المجتمع وتحفيزهم لتقديم حلول إبداعية تسهم في ابتكار منتجات جديدة أو تحسين خدمات قائمة، تعزّز الأمن والسلامة وتحسين تجربة المستخدم وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطن والمقيم، وتعزّز من أداء الكوادر البشرية.

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