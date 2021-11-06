محمد بن مسعود - الدمام - طعام يمنع الخرف ويحميك من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية في الدماغ

كدت دراسة جديدة لباحثين من جامعة بوردو الفرنسية وجود علاقة كبيرة بين تناول المزيد من الأسماك وانخفاض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية في الدماغ، التي تؤدي بدورها إلى الخرف.

ووفقا للدراسة التي نشر تفاصيلها موقع إكسبريس يو كيه، فإن أمراض الأوعية الدموية الدماغية، تتضمن تلف تلك الأوعية بالدماغ وهي عامل خطر للإصابة بالخرف الوعائي والسكتة الدماغية.

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وأوضحت الدراسة أن الارتباط كان أقوى لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عامًا مقارنة بكبار السن.

قالت الدكتورة روزا سانشو، رئيسة الأبحاث في وحدة ألزهايمر ريسيرش: “بالنسبة لمعظمنا، يعتمد خطر الإصابة بالخرف على التفاعل المعقد لعوامل وراثية وبيئية متعددة”، مشيرة إلى أن “فهم جوانب نمط حياتنا التي لها أكبر تأثير على صحة دماغنا هو المفتاح لتمكين الناس من اتخاذ قرارات مستنيرة حول الطريقة التي يعيشون بها حياتهم”.

وأوصت بتناول حصتين من الأسماك أسبوعياً كجزء من نظام غذائي متوازن، لافتة إلى أن الأسماك الزيتية يمكن أن تكون مصدر للأحماض الدهنية المهمة، ولكن من غير المحتمل أن يكون أي طعام أو مكمل غذائي محدد هو المفتاح للحفاظ على صحة الدماغ.

