محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : بسبب دخول هذه القوات.. إنهيار متسارع لجماعة الحوثيين في مأرب (تفاصيل)

قالت مصادر خاصة عن إنهيار متسارع لجماعة الحوثيين في مأرب شرق البلاد. وأفاد مصدر عسكري أن القوات الذي تحركت من الساحل الغربي المتمثل بقوات العمالقة حققوا انتصارات واسعة. قد يهمك ايضاً واشار حيث تم استعادة مواقع مهمة في مدينة الجوبة والعمدة بالمحافظة. واضاف ان القوات بقيادة الشيخ السلفي ناصر العوذلي دخلت مارب بتوجيهات الرئيس هادي. واختتم دخول تلك القوات مأرب هناك تسبب بتراجع كبير لجماعة الحوثيين. حيث تراجعت الى معليا في حريب.

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