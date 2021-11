محمد بن مسعود - الدمام - شاهد : ماذا كتب على غطاء حليب أطفال منتشر في اليمن وأثار هلع الأهالي

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي موضوع انتشار نوعية من حليب الأطفال المصنع في بولندا (بيبيلاك) مكتوب علية في غطاء العلبة عبارة: ( لا يباع خارج اليمن، Not to sold outside Yemen) .

وأشار الناشطون الى انه كان الى قبل ما يقارب ثلاثة أشهر يباع نفس الحليب دون أن تكتب هذه العبارة على الغطاء، مما أثار استغراب كثيرين عن سر كتابتها على غطاء العلبة، ولماذا لم تكتب على بقية المنتجات من نفس الصنف.

ورجح كتابة هذه العبارة لردائة جودة الحليب، وأن هذه الجودة من المستحيل أن تباع خارج اليمن حفاظاً على سمعة الشركة، والبعض الآخر رجح وجود مواد محظورة على الأطفال في تركيبة الحليب، وتم استغلال اليمن لعدم وجود مراكز ضبط تابعة لوزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة.

وطالب الناشطون وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة، والمستورد لهذا المنتج، بالتوضيح حول هذا الموضوع وذلك لطمئنة الجمهور.