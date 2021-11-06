محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجَّلت بريطانيا 34,029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و193 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,241,916، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,588. بريطانيا فيروس كورونا الجديد بريطانيا تسجِّل 34,029 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-11-06 سجَّلت بريطانيا 34,029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و193 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,241,916، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,588. 06 نوفمبر 2021 – 1 ربيع الآخر 1443 01:03 AM خلال الساعات الـ24 الماضية خلال الساعات الـ24 الماضية سجَّلت بريطانيا 34,029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و193 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,241,916، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,588.

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تسجِّل 34,029 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.