محمد بن مسعود - الدمام - شواطئ السعودية تتغير.. مشاهد صادمة كانت بالأمس محرّمة والآن أصبحت مباحة وبدون أي قيود..(فيديوهات صادمة)

نشر موقع “المونيتور” الأمريكي تقريرا تحدث من خلاله عن سياسات الانفتاح الجديدة التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها وهو الأمر الذي جعل بعض السعوديين المحافظين يشعرون بالقلق من أن تأتي هذه التحولات والسياسات بسرعة كبيرة.

وأثارت تقارير إخبارية الأسبوع الماضي شكوكًا وأرسلت إشارات متناقضة حول سياسات الانفتاح الجديدة. اذ تسعى المملكة من خلالها إلى تخفيف بعض العادات المكبلة، وذلك بهدف جذب المستثمرين ومساعدة قطاعها الخاص.

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سياسات بلا قيود

قامت المملكة بافتتاح شاطئ جديد في منطقة جدة التي تعتبر المركز التجاري والسياحي الحديث في المملكة العربية السعودية. ويقع هذا الشاطئ الجديد “بيور بيتش” في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. على بعد حوالي 125 كيلومترًا (78 ميلاً) شمال وسط مدينة جدة.

ويمكن للزائر الدخول له بعد دفع 300 ريال سعودي (80 دولارًا) والاستمتاع بالموسيقى والرقص إضافة إلى التمتع بالألعاب المائية.

كما لا يوجد هناك فصل بين الجنسين. ولا يتم التثبت من الحالة الاجتماعية للأزواج. مع السماح للنساء بارتداء البيكيني وتدخين الشيشة.

السعودية بين اغراءات الحاضر وقيود الماضي

على مدى عقود من الزمن، لم يكن مسموحًا بهذه المشاهد في المملكة. ولكن منذ وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة في عام 2017، انفتحت المملكة العربية السعودية ببطء.

إن افتتاح شاطئ “بيور بيتش” الذي يوفر تجربة جديدة في المملكة يوجه رسالة مفادها أن الحدود السعودية مفتوحة للزوار والسياح وحتى الشركات لاستكشاف فرص الاستثمار في المملكة.

ومن جهته، قال المحلل السعودي أحمد الإبراهيم لموقع المونيتور إن المملكة خططت لهذه الإجراءات قبل بضع سنوات. إلا أن جائحة فيروس كورونا تسببت في تعطيل ذلك.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تهدف أيضًا إلى استخدام هذه التحولات للترويج لقوتها “الناعمة” في الخارج وبعث رسالة مفادها أن المملكة في طور التغيير.

وفي هذا السياق يقول :”إن استضافة الأحداث الدولية وإطلاق الأنشطة الترفيهية مع التخفيف في بعض القيود الاجتماعية في الأماكن كلها عوامل لتساعد المملكة العربية السعودية على تحسين صورتها في الولايات المتحدة وأوروبا.”

شواطئ السعودية تتغير

بعد بضعة أيام من افتتاح شاطئ “بيور بيتش”، أصدرت المملكة العربية السعودية قواعد اللباس لزوار أول حدث لها على الإطلاق. المتمثل في سباق الفورمولا 1 الذي سيجرى في جدة في ديسمبر.

وفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، تلقى منظمو حدث الفورمولا 1 قائمة قواعد من وزارة الرياضة السعودية بشأن ما هو مقبول وما هو غير مناسب للحدث.

في الواقع، يقع شاطئ بيور بيتش وسباق السيارات الذي سيعقد قريبا في نفس المنطقة من جدة.

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ووفقًا للقواعد التي أصدرها منظمو الحدث، يجب على النساء ارتداء سراويل طويلة أو معاطف وفساتين تغطي أرجلهن أسفل الركبة. اضافة الى قمصان لا تكشف الكتفين والابتعاد عن ارتداء ملابس ضيقة أو شفافة.

كما يجب على الزوار الذكور ارتداء سراويل طويلة وقمصان تغطي سواعدهم.

وفي سياق متصل، أكد ممثل يعمل لدى Experiences، الوكيل الحصري للمبيعات للفورمولا 1 في دبي، والذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه القواعد الخاصة بالملابس تعمل بها المملكة في جميع الأماكن العامة.

“معيشة مختلفة”

ومن جهته، أشار الإبراهيم إلى أنه “من الطبيعي أن تفرض السلطات السعودية قواعد اللباس. لأن هذا الحدث سيقام في مكان عام بما يتماشى مع ثقافة وتقاليد المملكة العربية السعودية.”

واضاف: “في العديد من البلدان حول العالم، توجد قواعد للأماكن العامة. إن زوار المملكة على دراية بهذه القواعد وكثير منهم يحترمونها. وإن الإمارات العربية المتحدة نموذج يحتذى به بالنسبة للمملكة العربية السعودية في هذا الصدد . حيث توجد حرية ولكن في نفس الوقت هناك احترام لتقاليد البلاد.”

قال عبد الله العلمي، شاب سعودي يدرس مجال الطيران في الخارج لل”المونيتور” إن غالبية السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا يتوقون إلى معيشة مختلفة، ويبدو أن المملكة قد أدركت ذلك.

وفقًا للهيئة العامة للإحصاء السعودية، يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية حوالي 35 مليون نسمة، ثلثهم دون سن 35. وقال العلمي”يمكننا جميعًا أن نرى مدى سعادة الشباب عندما يشاركون في الأحداث الاجتماعية مثل افتتاح موسم الرياض 2021.”

فعاليات موسم الرياض

يعد موسم الرياض الذي انطلق في موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021، حتى مارس 2022، جزءًا من مبادرة تهدف إلى تعزيز التنوع في المملكة وجذب الجماهير من جميع أنحاء البلاد ومن خارجها.

وتشمل المبادرة، التي تقام للمرة الثانية، أكثر من 7000 فعالية في 14 منطقة ترفيهية، تتراوح من الحفلات الموسيقية والمعارض الفنية والمزادات إلى المأكولات والألعاب الرياضية المحلية والدولية.

وحضر حفل الافتتاح جمهور غفير وصل إلى أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد الرياض يوم 20 أكتوبر، بحسب الهيئة العامة للترفيه.

وقد أظهرت مقاطع فيديو تم تبادلها على وسائل التواصل الاجتماعي تدفق آلاف الشباب إلى ساحة المهرجان، وهم يرقصون على أنغام الموسيقى الغربية مع الألعاب النارية في الخلف.

وفي هذا الإطار قال العلمي: “أسافر وأدرس في الخارج وأريد أن أتمتع ببعض الحرية في بلدي. تسافر عائلتي أيضًا كل عام لقضاء إجازة، ولكن عندما يكون لدينا مثل هذه الأشياء في المملكة العربية السعودية، فمن الأفضل لنا قضاء إجازة في بلدنا.”

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة سعودي جازيت، تزامنًا مع وصول الأمير محمد إلى السلطة وبدء سياسته الجديدة لتحديث المملكة، بلغ إجمالي ما أنفقه السعوديون على السياحة في الخارج نحو 78 مليار ريال (نحو 21 مليار دولار) بانخفاض نسبته 20 في المائة.

سعوديون ليسوا سعداء بالتغييرات

ومع ذلك، فإن بعض السعوديين ليسوا سعداء بالتغييرات التي تحدث في بلادهم و استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لنقد تحولات البلاد، معتبرين أنها مضيعة للمال ومخالفة للدين والتقاليد السعودية.

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وحسب الإعلامية علا، التي فضلت عدم الكشف عن اسم عائلتها، فهي تعتقد أن وتيرة انفتاح المجتمع السعودي سريعة جدًا ولا تتناسب مع النظام الملكي المحافظ الذي طال أمده.

وترى أن هذه السياسات الجديدة قد تكون لها صلة بمشاكل اجتماعية.

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قائلة في هذا الصدد “كانت هناك حوادث تحرش في اليوم الوطني السعودي خلال احتفالات المملكة باليوم الوطني وموسم الرياض 2021. وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات تتماشى مع هذه التغييرات كتحسيس الشباب من خلال التعليم والإعلام والترتيبات الخاصة لحماية المرأة خلال هذه الأحداث.”

وخلصت قولها إلى أن “قرار فرض قواعد اللباس أثناء سباق الفورمولا 1 ربما تم اتخاذه بسبب هذه الحوادث”.