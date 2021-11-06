محمد بن مسعود - الدمام - اختطاف فتاة في صنعاء في الشارع وفي وضح النهار والخاطف يتصل باهلها ويطلب ان يتزوجها والا سيرتكب هذه الجريمة البشعة بها

أفادت مصادر محلية وأمنية وقضائية، اليوم الجمعة، بأن شابا في العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، قام باختطاف طالبة في وضًح النهار، ثم اتصل بأهلها طالبا الزواج ما لم سيرتكب جريمته. وذكرت المصادر أن شاباً يدعى جميل شعبين من أبناء محافظة المحويت رتب عملية اختطاف للطالبة مروى الحمادي بطريقة عبثية. قد يهمك ايضاً وأشارت المصادر الى أن الشاب الخاطف قام بالاتصال بوالدها طالبا الزواج مالم سيرتكب جريمته ثم أغلق التلفون. وناشدت المصادر النائب العام بصنعاء ومحافظ محافظة المحويت وكل الجهات المعنية بسرعة القبض على المجرم ومن معه. وكان تسجيل فيديو كشف قيام المدعو شعبين الذي يعمل سائقا للدراجة نارية باختطاف الطفلة مروى الحمادي.

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