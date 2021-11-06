محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : رابع ارفع مسؤولي الشرعية يربط انتصار مارب وانقاذ المدينة من السقوط بإقالة هؤلاء (تفاصيل)

ربط رابع ارفع مسؤولي سلطات الشرعية اليمنية انتصار مارب على مليشيا الحوثي وانقاذ مدينة مارب من السقوط بعد اخترقات الحوثيين المديريات المحيطة بها، بإقالة عدد من القيادات العسكرية والمدنية في مؤسسات الشرعية المسؤولين عن الانتكاسات حسب تعبيره.

جاء ذلك في تصريح صحافي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، أدلى به نائب رئيس مجلس نواب الشرعية، المهندس محسن باصرة، حذر فيها من خطر سقوط مدينة مارب، وعزا التراجع في جبهات معارك المحافظة إلى فساد عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين.

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وقال المهندس محسن باصرة في تصريحه: “في حال لم يقم مجلس النواب التابع لـ”الشرعية” بواجباته في إقالة قيادات الدولة التي لا تقوم بواجباتها الدستورية، فإنه ينبغي على الشعب اليمني أن يردد كل صباح ومساء شعار ‘حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير‘”.

في السياق نفسه، أكد نائب الرئيس ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الفريق علي محسن صالح الاحمر، التراجع في جبهات المعارك بوجه عام، قائلا: التراجع الذي تعرضت له المعركة لم يكن في نهم أو الجوف وحسب، بل في سائر الجبهات، من الجوف حتى الضالع، وتعز”.

واضاف في حوار لصحيفة “عكاظ” السعودية، الجمعة: “محاولة إدانة شخص واحد وتحميله مسؤولية ما حدث أمر غير منطقي، لقد قمنا من ناحيتنا بإقالة ستة قادة عسكريين وأحلناهم للتحقيق، ثم ظهر بعضهم في وسائل التواصل لاتهام قيادات في الشرعية بتسليم مديريات بعينها إلى الحوثي، وهذا محض افتراء”.

واستطاع الحوثيون اقتحام مديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب، عقب التفافهم عليها بسيطرتهم على مديريات بيحان وعسيلان والعين في شبوة، ومعارك عنيفة مع الجيش الوطني، اعقبها حصار المقاومة الشعبية داخلها لاسبوعين متتالين، قبل أن يخترقوا منها مديريات حريب والجوبة وجبل مراد، بفعل خيانات قبلية.

يشار إلى أن محافظة مارب تشهد منذ مطلع العام الجاري معارك عنيفة تخوضها قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف في التصدي لتصعيد عسكري واسع من الحوثيين لهجماتهم الكثيفة وزحوفاتهم الانتحارية المستميتة باتجاه مدينة مارب، بزعم كسر حصار الوقود والغاز المفروض عليهم من التحالف”.