محمد بن مسعود - الدمام - عدد ‏‏‏الإصابات وصل إلى 46,268,465 و‏الوفيات بلغت 749,876 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 88,029 إصابة ‏جديدة و1,208 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 46,268,465، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 749,876.‏ أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية 88.029 إصابة و1,208 وفيات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-11-06 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 88,029 إصابة ‏جديدة و1,208 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 46,268,465، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 749,876.‏ 06 نوفمبر 2021 – 1 ربيع الآخر 1443 01:23 AM عدد ‏‏‏الإصابات وصل إلى 46,268,465 و‏الوفيات بلغت 749,876 عدد ‏‏‏الإصابات وصل إلى 46,268,465 و‏الوفيات بلغت 749,876 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 88,029 إصابة ‏جديدة و1,208 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 46,268,465، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 749,876.‏

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