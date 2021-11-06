محمد بن مسعود - الدمام - البنك المركزي اليمني ينفذ خطوة هامة تساهم في استقرار أسعار الصرف

يعتزم البنك المركزي اليمني بعدن، الاسبوع المقبل تنفيذ خطوة هامة تساهم في استقرار أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية.

وقال الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي، إن “التدخل المباشر في سوق الصرف وضخ العملة الأجنبية عن طريق المزاد بآلية جديدة باستخدام منصة الكترونية والتي تبناها البنك المركزي اليمني يوم أمس وسيشرع بتنفيذها الاسبوع المقبل، هي أهم اجراء يقوم به البنك المركزي بدعم حكومي للتأثير على سعر الصرف”.

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وأعلن البنك المركزي اليمني في عدن مساء أمس الخميس أنه سيدعو البنوك التجارية الأسبوع المقبل إلى مزاد علني لبيع وشراء العملات الأجنبية.

وقال البنك إن هذه الخطوة تهدف لمواجهة اضطرابات آليات العمل بسوق النقد وتخفيف الضغط على شراء العملات الصعبة من السوق، ما يتسبب في التدهور المتسارع للعملة المحلية حاليا.

وأضاف في بيان أن نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي، ناقش مع فريق من الاستشاريين الإجراءات النهائية لبدء تطبيق نظام مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية عبر منصات إلكترونية وتطبيقات دولية متقدمة.

وستتولى منصة “رفينيتيف” عملية المزاد وتنظيم عمليات البيع والشراء للنقد الأجنبي.