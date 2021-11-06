محمد بن مسعود - الدمام - بحيلة شيطانية.. أم تستخدم ابنتها القاصر في ابتزاز الشباب بالكويت بعد ممارسة العلاقة المحرمة معها..(فيديو)

كشف مسؤول سابق في الأمن كويتي، عن حيلة شيطانية تقوم بها أم تستخدم ابنتها القاصر، في ابتزاز الشباب، بعد ممارسة الجنس معها.

وذكر اللواء حمد السريع، مدير مباحث الأحمدي الأسبق، خلال لقائه، مع برنامج “ع السيف”، على قناة (atv)، أنه خلال رحلته في العمل الأمني تعرض لقضية أم تستخدم ابنتها القاصر جنسيا في ابتزاز الشباب بحيلة شيطانية لم تنتبه إليها الجهة الأمنية المختصة في أول مرة.

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وأوضح أن الأم كانت تذهب بابنتها إلى أماكن السهرات، وبعد أن تتفق مع أحد الزبائن لممارسة الجنس مع ابنتها، وخلال تواجد البنت القاصر مع الزبون في أحد الأماكن، تقوم الأم بإبلاغ الشرطة بأن شخصًا خطف ابنتها.

ومرت المرة الأولى كما خططت لها الأم، إلا أن الجهات الأمنية شكت فيها عندما كررت نفس الطريقة مع شاب آخر بعد أسبوع، وبعد التحريات تأكدت الجهة الأمنية المختصة بأن الأم تستخدم ابنتها للقيام بعمليات ابتزاز، وأن عمليات الخطف المبلغ عنها من قِبلها مجرد ادعاءات فقط، لا أساس لها من الصحة.