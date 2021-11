اتفاق امريكي سعودي على فتح مطار صنعاء

محمد بن مسعود - الدمام - اتفقت كل من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية في ختام مباحثات مستفيضة بين الجانبين، على قرار إعادة فتح مطار صنعاء الدولي امام الرحلات المدنية والتجارية والسماح بتدفق السلع والوقود الى ميناء الحديدة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) والسفارة الامريكية لدى اليمن ن “المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج بحث مع السفيرين السعوديين لدى الولايات المتحدة واليمن، استئناف الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي”.

موضحتان أن المبعوث الامريكي ليندركينج بحث مع سفير المملكة لدى واشنطن، الاميرة ريما آل سعود، وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، في اللقاء المستجدات على الساحة اليمنية”.

وأفادتا بأن “المباحثات تطرقت إلى تداعيات هجوم الحوثيين على مدينة مأرب والإجراءات المطلوبة لاستدامة تدفق الوقود عبر موانئ الحديدة، واستئناف الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي”.

تأتي هذه المباحثات عقب اختراقات واسعة للحوثيين في المديريات المحيطة بمدينة مارب من جهتي الغرب والجنوب والشمال، بفعل زحوفات انتحارية كثيفة، وخيانات قبلية، بدعوى “حقن الدماء وتجنب الدمار”.

يشار إلى أن المباحثات السعودية الامريكية، تناولت بنود المبادرة السعودية المعلنة في مارس الماضي، لوقف الحرب واحلال السلام في اليمن، في حين يشترط الحوثيون رفعا غير مشروط للحظر على مطار صنعاء وميناء الحديدة، أولا، ووقفا شاملا للحرب بعموم اليمن، ثم الانتقال للمفاوضات السياسية.

