"سي إن إن": بايدن حذر روسيا من تعزيزاتها العسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أرسل رئيس وكالة المخابرات المركزية، بيل بيرنز، إلى موسكو لتحذير روسيا بشأن التعزيزات العسكرية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

سبوتنيك. وقالت مصادر أمريكية وأوكرانية مطلعة للشبكة الأمريكية إن بيرنز أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد اجتماعاته مع المسؤولين الروس.

يأتي ذلك بعدما زعمت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أمس الجمعة، قيامها “بمراقبة” ما أسمته بـ”الأنشطة غير العادية” التي تقوم بها القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وصرح المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، قائلا: “نواصل تتبع ومراقبة نشاط روسي عسكري غير عادي بالقرب من أوكرانيا ومستمرون كذلك في التشاور مع الحلفاء والشركاء حول هذه المسألة”.

وحذر كيربي من أن أي إجراء “تصعيدي أو عدائي” من جانب روسيا، سيكون مصدر قلق كبير بالنسبة للولايات المتحدة، فيما ورفض كيربي الإفصاح عن ماهية تلك الأنشطة التي يراقبها البنتاغون.