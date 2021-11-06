شكرا لقرائتكم خبر عن «آل جابر» يؤكد استمرار دعم المملكة لليمن والتوصل لحل سياسي شامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، بعدد من قيادات لجنتي العلاقات والشؤون الخارجية في الكونجرس.

وقال محمد آل جابر عبر حسابه الرسمي في تويتر: «ناقشنا التطورات السياسية والانسانية في اليمن، واستمرار اعتداءات الميليشات الحوثية المدعومة من ايران على المدنيين في المملكة، ورفضهم القبول بوقف اطلاق النار وهجومهم الوحشي على مأرب،وتفاقم الوضع الانساني».

وأضاف: «اعدت وزملائي التأكيد على استمرار دعم المملكة لليمن وشعبه الشقيق، وعلى مبادرة المملكة لانهاء الازمة في اليمن ولكل الجهود الدولية والأممية لوقف إطلاق النار في اليمن لرفع المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني، والتوصل لحل سياسي شامل للازمة في اليمن».