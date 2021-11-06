شكرا لقرائتكم خبر عن «الفري لانسر»..الطريقة السحرية لزيادة الدخل «عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «الفري لانسر» هو العمل المستقل عبر الإنترنت، وهو تنفيذ عمل بمقابل مادي عن بعد دون التقيد بمكان عمل أو مواعيد محددة، وقالت المختص بالعمل الحر في مجال التسويق، امتنان جميل: أحيانا يكون العمل بعقد مع الجهة الأخرى وأحيانا بدون عقد، ومن الأمثلة على الخدمات التي يستطيع تقديمها: خدمات التسويق الإلكتروني، وخدمات كتابة المحتوى بأنواعها، وخدمة التعليق الصوتي، وخدمات التصاميم بمختلف أنواعها، والبرمجة، وتصميم المواقع الإلكترونية، والكثير من المجالات التي يصعب حصرها.

فوائد متعددة

وأوضحت أن للعمل كمستقل عبر الإنترنت فوائد، منها: توفير دخل إضافي ممتاز لكل فرد يرغب في زيادة دخله ولديه وقت فراغ، كذلك يساعد على توسيع المدارك من خلال تعلم مهارات جديدة مختلفة عن التخصص المنتسب له، إضافة إلى زيادة دائرة العلاقات في عالم الأعمال، والحصول على عقود أعمال لجهات مهمة تضيف إلى خبرة ومسيرة المستقل بالنسبة لـ«الفري لانسر».

أعمال مجانية

أما بالنسبة للأضرار، فقالت: يحتاج «الفري لانسر» في بداية طريقه إلى تقديم بعض التضحيات ليحصل على أعمال حقيقة وعملاء، مثال على ذلك أن يقدم بعض الأعمال دون مقابل لجهات خيرية أو تطوع، أو أن ينفذ أعمالا وهمية حتى يبرز مهاراته لعميله المحتمل، أيضًا يحتاج الكثير من الصبر حتى تصقل مهاراته ويفهم عالم الأعمال والتعامل الاحترافي، والوصول إلى الاحترافية في تقديم الخدمة وتنفيذها، وقد يتعرض بعض «الفري لانسر» المبتدئين للاستغلال وهذا ما يحزنني، ولكن هذه الأمور تصقل الشخصية وتزيد من حنكة الشخص مع الوقت، وإن كانت تصنف تجربة مؤلمة.

رغبة المثاليةوأوصت المترددين في الالتحاق بهذا المجال، قائلة: ابدأ فورًا ولا تنتظر أن تكون جاهزا بنسبة ١٠٠٪ ولا حتى ٧٠٪، فهذه النسب لا تأتي إلا مع الممارسة، ورغبتك للانطلاق بمثالية ستجعلك تقف في مكانك، فاحرص على أن تكون ذا أخلاق عالية، فأخلاقك أهم من مهاراتك، واحرص على علاقاتك مع زملاء المهنة فهم كالسند والأخوة في المجال، وأنت كن لهم كذلك.

صعوبات متعددة

وأوضحت أن الصعوبات التي قد تواجه المقبلين على العمل في هذا المجال متعددة، أبرزها «التشتت» في البداية وصعوبة اختيار المجال، وصعوبة اختيار المنصة المناسبة لتسويق الخدمة، وكيفية تسويق «الفري لانسر» لنفسه بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى اختيار الشعار والألوان المناسبة، كيف يسعر خدماته؟ متى يرفع أسعاره؟ من هي فئته المستهدفة؟ كيف يتعامل مع الاعتراضات التي قد تواجه مسيرته؟ وكيف يظهر بمظهر المحترف أمام عملائه؟

البدء الفوري

واختتمت حديثها بالقول: إن كنت ترغب في زيادة دخلك بأقل التكاليف الممكنة، فأنا أنصحك وبشدة أن تبدأ الآن بتعلم مهارة تشعر أنك تجيدها أو تحب عملها وعليها طلب في السوق، وأن تبدأ كـ«فري لانسر» ليس بالضرورة أن تكون رجل أعمال أو سيدة أعمال لتزيد من دخلك، فهناك الكثير من طرق لزيادة الدخل ومن ضمنها العمل «فري لانسر» عن طريق الإنترنت.

يوفر دخلا إضافيا ممتازا لمن يملك الرغبة ووقت الفراغ

عمل يحتاج إلى الصبر والتضحية للوصول إلى الاحترافية

«الاستغلال والتشتت» أبرز السلبيات التي تواجه المبتدئين