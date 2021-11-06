شكرا لقرائتكم خبر عن «شرب الماء» وسيلة الوقاية الأولى من حصوات الكلى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعد حصوات الكلى من أكثر مشاكل المسالك البولية انتشارا، وتكثر بشكل خاص في منطقة الخليج العربي، إذ إن ١٥ إلى ٢٥ % من الأشخاص قد يصابون بحصوات الكلى والمسالك على الأقل مره واحدة، وأوضح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية وجراحات العقم والإنجاب وأمراض الذكورة د. عبدالله الفاخري، أن الإصابة تزداد لدى النساء وفي المناطق الحارة بشكل عام، قائلا: الوقاية تكون بشرب كميات كافية من الماء، بين ٢ إلى ٣ لترات يوميا موزعة على اليوم، حتى يصبح البول أقرب إلى اللون الشفاف، وتقليل المأكولات المسببة للحصوات، وعلاج المشكلة المسببة لتكوين الحصوات في حال كان هنالك مشكلة عضوية تزيد من تكوينها.

وأضاف إن أسباب الحصوات بشكل عام تكون إما بسبب قلة المحتوى المائي عن طريق قلة شرب السوائل والماء بشكل خاص، وأيضا زيادة المعادن في البول، والتي تزداد مع بعض المأكولات المسببة للحصوات، مثل اللحوم الحمراء والجبن السويسري والسبانخ والفراولة والشيكولاتة وأيضا ملح الطعام، وقد تكون المسببات في بعض الأحيان وراثية، أو بسبب نقص بعض الهرمونات أو حتى بسبب عمليات السمنة.

وتابع أنه من الممكن أن يصاب الأطفال بالحصوات، وعادة تكون بسبب أمراض وراثية، قائلا: وجود الحصوات يتسبب في ألم شديد في الأجناب، وقد تتسبب الآلام الشديدة في تعطل المريض عن أداء وظيفته، لذلك يجب التخلص منها في حال وجودها ومتابعة الطبيب المختص، أما في حال ترك الحصوات وتسببها في انسداد بالحالب، فقد تؤثر على وظائف الكلى، وقد تسبب في بعض الحالات في فشل كلوي.

وأشار إلى أن دول الخليج تعد من أكثر الدول المكونة للحصوات، بسبب نوع الأكل الذي يحتوي على الكثير من اللحوم الحيوانية، والمأكولات المكونة لحصوات «الأوجزالات» وأيضا قلة شرب الماء، قائلا: لذلك ننصح الجميع بالحرص على شرب كميات كافية من الماء، وتناول الطعام المتوازن، وتجنب التعرض لحرارة عالية قدر المستطاع.