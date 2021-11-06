شكرا لقرائتكم خبر عن التعقيم والمحسنات.. خطوات لتهيئة الأحواض الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتطلب الزراعة في الأحواض وإعداد التربة خطوات كثيرة، وأوضحت الخبير الزراعي زهرة آل يوسف، أنه لا بد من إعداد وخلط التربة الزراعية بعد تعقيمها، ثم إضافة المحسنات والمخصبات العضوية لها، وسقيها لمدة 10 أيام من ثم نقل الشتلة إليها.

وأضافت عبر الحساب الرسمي لإدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة: بعد الانتهاء من تجهيز الحوض يتم وضع المغذيات الجافة، مثل: سماد الطحالب وقشور البيض المطحون المعقم وقشور الروبيان المعقم، وقالت: بعدها يتم خلطها وريها ري غمر، وبعد الانتهاء من إعداد التربة وريها، ننتظر 10 أيام، ثم ننقل الشتلة ونتذكر دوما أن النبتة السليمة بالتربة السليمة.