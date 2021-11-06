شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد المكرونة بالورقيات الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت الطباخة جهينة الحميدان طريقة إعداد المكرونة الخضراء المليئة بالورقيات الصحية والكريمة الغنية.

المقادير: ريحان، سبانخ صغيرة، جرجير، ربع كوب كاجو مسلوق، 300 مل مرق خضار، حبتا طماطم مجففة كبيرة، ملعقة صغيرة زعتر، ملح، فلفل أسود، فطر، زيت زيتون، ثوم، خميرة غذائية، مكرونة، ليمونة.

الطريقة: في الخلاط نضع الورقيات، وربع كوب الكاجو المسلوق، ونضع عصير ليمونة، ومرق الخضار مذوب في ماء ساخن، ونضيف الطماطم، والزعتر والملح والفلفل الأسود، ونخلطهم جيدا سويا، حتى يصبح الخليط ثقيل القوام، ونمزجه بالمكرونة.

وعلى النار نقوم بتشويح الفطر مع قليل من زيت الزيتون والثوم، ونضعه فوق المكرونة، ويمكن إضافة رشة من خميرة الغذاء وهي تختلف عن الخميرة العادية.