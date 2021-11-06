شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعو إلى تعزيز التعاون ضد الإرهاب الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المملكة جميع الدول إلى تعزيز التعاون الدولي بحزم ضد الإرهاب الدولي العابر للحدود واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للقضاء على هذه الآفة.

وأكد نائب مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق، خلال الاجتماع الخاص بإحياء الذكرى العشرين من تبني قرار مجلس الأمن رقم 1373 «2001»، أن المملكة تتعاون بشكل وثيق في مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة التطرف العنيف مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ومع هيئات الأمم المتحدة.

وأوضح أن المملكة قامت منذ العام 2002م بتشكيل لجنة وطنية دائمة تُعنى بتنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتنسيق السياسات الوطنية بهدف التنفيذ السريع والفعال لقرارات مجلس الأمن ومنها القرار «1373» والقرارات اللاحقة ذات الصلة. وأشار إلى أنه سبق للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب زيارة المملكة عدة مرات كان آخرها في نوفمبر 2018م، وكانت أولى الزيارات في عام 2008م وكان من ضمن البرنامج زيارة الحدود السعودية اليمنية، التي كانت ولا تزال تشكل خطراً حقيقياً.

وأفاد بأن المملكة ساهمت في تقديم مبادرة إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب «UNCCT» ودعمه بــ 110 ملايين دولار، وتعهدها بدعم مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بمبلغ ثلاثة ملايين دولار انطلاقا من إيمان المملكة القوي بالدور المهم للأمم المتحدة في تكريس ثقافة السلام والتسامح كأفضل طريقة لمواجهة الإرهاب ورسائل الكراهية والعنف المصاحبة له.