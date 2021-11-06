شكرا لقرائتكم خبر عن تغذية أحمال المسجد الحرام بـ«UPS» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بتركيب نظام التيار غير المنقطع «UPS» وهو نظام هندسي متطور وعبارة عن شبكة من التغذية الكهربائية الاحتياطية للأجهزة والمعدات، التي تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي، وذلك لتغذية الأحمال المهمة بالمسجد الحرام وساحاته.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس عامر اللقماني أن المسجد الحرام يحتوي على 8 وحدات عدم انقطاع للتيار الكهربائي UPS بالمسعى، وهذهِ الوحدات تغذي أجهزة النظام الصوتي في غرفة التحكم بالصوت في بدروم المسعى، كما تغذي جميع السماعات الموجودة في أدوار المسعى والساحة الشرقية والإضاءة في أدوار المسعى وسعة الوحدات 200 و250 و500 KVA. وبيّن أنه يوجد 6 وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي ups بدورات السوق الصغير تغذي الإضاءة داخل الدورات وسعة الوحدات 50 و60 KVA، كما توجد وحدتان عدم انقطاع التيار الكهربائي ups بدورات القشاشية تغذي أيضا الإضاءة سعة الوحدات 40 KVA، ووحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي UPS خاصة بنظام التحكم والمراقبة سعة الوحدة 20 KVA، مشيرا إلى أن العديد من وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي ups تغذي الأنظمة الإلكترونية الموجودة في دورات أجياد والصفوة والعنقري والنقل الجماعي، ومن هذه الأنظمة النظام الصوتي ونظام الكاميرات ونظام BMS.