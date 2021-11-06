شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يحسم نظام التسجيل العيني للعقار.. بعد غد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحسم مجلس الشورى في جلسته، الاثنين القادم، قراره بشأن مشروع نظام التسجيل العيني للعقار وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير يتضمن وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أثير من آراء وملحوظات تجاه المشروع أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

الثروة المعدنية

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقريرا من لجنة التجارة والاستثمار بشأن مشروع نظام تقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة «17» من نظامه، وتقريرا من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك «سابقًا» للعام المالي 1441/1442هـ. كما يناقش تقرير لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1441/1442هـ المقدم من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدما درست اللجنة التقرير وقدمت عليه توصياتها.

تقنية المعلومات

وينظر المجلس في رد لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1441/1442هـ، أثناء مناقشته في جلسة سابقة ويصوت المجلس على قراره بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات، كما يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1441/1442هـ.

مكافحة الفساد

ويناقش المجلس في جلسته التي يعقدها الثلاثاء القادم، التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1441/1442هـ، والتقريرين السنويين لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن العامين الماليين 1440/1441هـ، 1441/1442هـ والمقدمين من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما يطرح المجلس للمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1441/1442هـ.

البريد السعودي

ويصوت المجلس على توصيات حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1441/1442هـ، بعد استماعه لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار تجاه ما أثير خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء، كما يصدر قراره بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1441/1442هـ، بعد أن يستعرض وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأنه، وقراره بشأن توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حيال التقرير السنوي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات للعام المالي 1441/1442هـ.

الصحة النفسية

وأدرج المجلس في جلسته يوم الأربعاء القادم، مناقشة تقريرين من اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1441/1442هـ. كما يتداول المجلس تقرير لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1441/1442هـ، وتقريراً آخر من لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1440/1441هـ.

كفاءة الطاقة

يصوت المجلس ضمن الجلسة على قراره بشأن توصيات لجنة التجارة والاستثمار تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1441/1442هـ، وقراره بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة الطاقة للعام المالي 1441/1442هـ، وقراره بشأن توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1441/1442هـ، كما يطلع المجلس على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تنظيم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.