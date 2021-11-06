شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة المشاريع الإغاثية في 76 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير د. عقيل الغامدي، ومدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في المملكة ساشا بيتر غراومن، منجزات المركز وأعماله في 76 دولة حول العالم، تضمنت تنفيذ 1784 مشروعا إنسانيا وإغاثيا بقيمة تجاوزت 5 مليارات و518 مليونا و713 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع 144 شريكا محليا وإقليميا ودوليا، شملت مختلف المجالات.

وتطرق الغامدي لجهود المركز المبذولة في اليمن حيث تتصدر اليمن قائمة الدول المستفيدة من مساعدات المركز بأكثر من 3 مليارات و919 مليونا و122 ألف دولار أمريكي، توزعت على 629 مشروعا وبرنامجا مختلفا شملت مختلف القطاعات الحيوية.

وتحدث عن آلية التنسيق بين المملكة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة خلال المرحلة القادمة، التي تترأس المملكة فيها الدول المانحة.

وناقش الجانبان الشؤون الإغاثية والإنسانية والمشروعات المشتركة بينهما وسبل تعزيز التعاون الثنائي. ونوه ساشا غراومن بالجهود الإنسانية للمملكة والدور الذي تؤديه بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مؤكدا أن هذه الشراكة أسهمت في تخفيف معاناة كثير من الأفراد حول العالم.