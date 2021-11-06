شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتيال والتنمر والخصوصية.. محاور حملة «الأمن السيبراني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت الحملة التوعوية، التي أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تزامنًا مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، تعزيز الأمن السيبراني لدى أفراد المجتمع، والسعي إلى حث الجهات في القطاعين العام والخاص على المشاركة في رفع الوعي بأهمية الأمن السيبراني؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية، والحد من المخاطر السيبرانية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية.

وناقشت الحملة في أسبوعها الأول، بالشراكة مع وزارة التعليم، عددًا من المحاور، منها التنمر الإلكتروني، ومهمة المعلم في حماية الطلاب والطالبات من المخاطر الأمنية الإلكترونية، وأفضل الممارسات الأمنية العالمية للطلاب في مجال الأمن السيبراني.

فيما ناقشت الحملة في الأسبوعين الثاني والثالث، موضوعَي التصيّد والاحتيال الإلكتروني، والأمن السيبراني لأفراد الأسرة، والممارسات الآمنة في وسائل التواصل الاجتماعي، وناقش الأسبوع الرابع الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى أمن الحوسبة السحابية، والممارسات الآمنة لاستخدام الخدمات الحكومية، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.