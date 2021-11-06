شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف 150 من منسوبي «تعليم ينبع» بإجراءات تقييم سلامة المباني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 150 من منسوبي إدارة الأمن والسلامة، ومديري ومديرات المدارس، ومشرفي ومشرفات السلامة بمدارس التعليم بمحافظة ينبع، في اللقاء التعريفي الذي نظمته تعليم ينبع، أمس الأول؛ للتعريف بإجراءات تنفيذ الزيارات الميدانية لتقييم السلامة في جميع المباني المدرسية.

وذكرت مساعدة إدارة الأمن والسلامة بتعليم ينبع رافعة الغامدي أن اللقاء التعريفي يأتي ضمن خطة تنفيذ الزيارات الميدانية، التي اعتمدتها وزارة التعليم مؤخرًا؛ لتقييم واقع السلامة في المباني التعليمية ومتابعتها للتشخيص والوقوف على المشكلات، وتقديم الحلول في كل الإدارات التعليمية، وتشكيل اللجان الفرعية لمتابعة سير العمل الميداني.

وتناولت الغامدي، عبر عرض مرئي، التعريف بمهام اللجان وتحديد المهام لفرق العمل، والإجراءات المتخذة لتنفيذ الزيارات والهدف منها، وتوضيح بنود استمارة تقييم المباني المدرسية، مؤكدة دور إدارات المدارس في التعاون لإتمام العمل وتسهيل مهام اللجان أثناء الزيارات الميدانية، والإجابة عن أسئلة واستفسارات المشاركين.