شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين وإنارة 23 تقاطعا.. وتركيب 333 لوحة على الطرق والان نبدء بالتفاصيل
وأنجزت الوزارة عددًا من المشروعات المساهمة في تعزيز مستوى السلامة على الطرق، منها تحسين 10 تقاطعات، وإنارة 13 تقاطعا، إضافةً لتنفيذ أعمال الدهانات على الطرق بإجمالي أطوال 40 كيلو مترًا، إضافة إلى وضع سياج وحواجز بجميع أنواعها «المعدنية والخرسانية والدورانية»، بطول 80 كيلو مترًا، إضافة إلى تركيب العلامات الأرضية «عيون القطط» بإجمالي 17.486 وحدة، مع تركيب وصيانة 333 لوحة تحذيرية وإرشادية.
يذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تهدف الإستراتيجية للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، بالإضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50 %، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة، ذات مستوى عال من الجودة والسلامة.