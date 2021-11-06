شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين وإنارة 23 تقاطعا.. وتركيب 333 لوحة على الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، خلال شهر أكتوبر، بهدف رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل.

وأنجزت الوزارة عددًا من المشروعات المساهمة في تعزيز مستوى السلامة على الطرق، منها تحسين 10 تقاطعات، وإنارة 13 تقاطعا، إضافةً لتنفيذ أعمال الدهانات على الطرق بإجمالي أطوال 40 كيلو مترًا، إضافة إلى وضع سياج وحواجز بجميع أنواعها «المعدنية والخرسانية والدورانية»، بطول 80 كيلو مترًا، إضافة إلى تركيب العلامات الأرضية «عيون القطط» بإجمالي 17.486 وحدة، مع تركيب وصيانة 333 لوحة تحذيرية وإرشادية.

يذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تهدف الإستراتيجية للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، بالإضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50 %، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة، ذات مستوى عال من الجودة والسلامة.