شكرا لقرائتكم خبر عن 43 إصابة «كورونا» جديدة.. و«الصحة»: «التنشيطية» تعزز مناعة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت وزارة الصحة، أمس، 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 548.848 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 52 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

فيما رصدت الصحة تعافي 39 حالة؛ ليبلغ بذلك إجمالي حالات التعافي 537.761 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8802 حالة وفاة، بإضافة حالتين جديدتين.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة تلقي الجرعة التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» للفئة العمرية 18 سنة فأكثر، وذلك لتعزيز فعالية مناعة المجتمع.

وبيّنت أن الدراسات والأبحاث أكدت انخفاض فعالية لقاحات «كورونا» مع مرور الوقت ما يستلزم تلقي جرعة معززة للمناعة.