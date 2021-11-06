شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم منسوبي مركز اللقاحات بـ«جامعة الملك خالد» الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّم رئيس جامعة الملك خالد د. فالح السلمي، الكادر الصحي والفني والإداري العاملين في مركز لقاحات كورونا بالعيادات الخارجية للمدينة الطبية الجامعية، وذلك نظير ما قدموه من عمل في مجال التحصين ضد الفيروس لمنسوبي ومنسوبات الجامعة وإدارة تعليم منطقة عسير وأفراد المجتمع.

وأشاد السلمي في بداية التكريم بجهود القيادة الرشيدة «أيدها الله» في توفير اللقاحات وخطط التحصين للمواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى فخر الجامعة بما قدمته العيادات الخارجية وكوادرها في التحصين.

وثمّن مبادرتهم وعملهم خلال فترة الإجازات الرسمية وتضحيتهم في سبيل تعزيز تحصين المجتمع، مقدماً شكره لوزارة التعليم ووزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بعسير وجميع العاملين من مختلف جهات الجامعة على تنفيذ خطط التحصين على أكمل وجه.

من جهتها، أكدت المدير الطبي للعيادات الخارجية بالمدينة الطبية د. غادة العصبي حرص العاملين في مركز لقاحات الجامعة على تقديم خدمات التحصين على أكمل وجه، مثمنة جهود منسوبي العيادات الخارجية التطوعية، التي جسدت اهتمام الجامعة ومنسوبيها بمجتمعها.

يذكر أن مركز لقاحات كورونا بجامعة الملك خالد يعد من أول مراكز التحصين التابعة للجامعات، حيث تم افتتاحه بداية شهر مارس الماضي ولا يزال يقدم خدمات التحصين للمستفيدين من منسوبي الجامعة والتعليم، وكذلك أفراد المجتمع.