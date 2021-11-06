شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما.. عودة حضورية لطلبة «الابتدائية» في الفصل الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر لـ«اليوم» أنه من المتوقع أن تكون العودة الفعلية لطلاب المرحلة الابتدائية لمقاعد الدراسة حضوريا، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، خاصة مع اقتراب موعد البدء بإعطاء لقاحات فيروس « كورونا »، للأطفال من عمر 5 إلى 11 عامًا، ووصول نسبة تحصين المجتمع بجرعتين لأكثر من 70 %، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية سخرت كافة جهودها للمرحلة القادمة، التي تعتبر من المراحل النهائية للعودة الآمنة لكافة شرائح المجتمع.

مرحلة جديدة

وتوقع أن تبدأ وزارة الصحة، قريبًا، في تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح «كورونا»، وسيتم البدء في إعطاء لقاح «فايزر» للفئة العمرية من 5 لـ11 عامًا، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة، في حين سخرت وزارة التعليم مراكز اللقاحات بالجامعات والمراكز الصحية وتجهيزها لتتناسب مع فئة الأطفال، وذلك بتخصيص جزء من تلك المراكز للأطفال، وتزيين المراكز برسومات كارتونية؛ لخلق بيئة جاذبة للأطفال بشكل عام.

خطوة مهمةوقال طبيب زمالة الأمراض المعدية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض د. عليان آل عليان: إن اعتماد إعطاء لقاح كورونا للأطفال ما بين 5 - 11 عامًا، يعد خطوة مهمة للتحكم في الوباء والقضاء على مضاعفاته، خاصة عند فئة الأطفال، موضحا أن اللقاح مرَّ على 3 تجارب، تتضمن اختبارات السلامة والفاعلية، وتجاوزها جميعها، وفاعليته تجاوزت 90 %.

فاعلية عاليةوأضاف: «الجرعة التي ستعطى لفئة الأطفال، ستكون غالبًا ثلث الجرعة المعطاة لفئة الكبار، والسبب في ذلك هو الحد والتقليل من الأعراض الجانبية للقاح، ولكنها ستكون ذات فاعلية عالية، متوقعًا انطلاق حملات التطعيم للأطفال في أقرب وقت، من خلال توفير الأماكن المناسبة لهم في أغلب مراكز اللقاحات».

قلق طبيعيوتابع العليان: «قلق بعض الأسر تجاه اللقاح للأطفال، شيء طبيعي ومُبَرَر، ولكن لو أخذنا بالاعتبار تجربتنا مع هذا اللقاح، والمرحلة المتطورة التي وصلنا إليها، وانعكاس ذلك على انخفاض الحالات وعودة الحياة لطبيعتها، سنجد أنه خير دليل على فاعلية هذا اللقاح»، ناصحًا الجميع بالمبادرة بأخذ اللقاح، والمبادرة بالسؤال عن أي استفسار بخصوصه، سواء عن طريق الأطباء المختصين، أو من خلال وسائل التواصل عن طريق وزارة الصحة.

عودة آمنةمن ناحيتها، أكدت استشارية الأمراض المعدية د. حوراء البيات أن التلقيح مهم بالنسبة إلى طلاب المرحلة الابتدائية من عمر 5 - 11 عامًا، وجاءت الموافقة للهيئة العامة للغذاء والدواء بعد مرور اللقاح على المراحل المعتمدة لإثبات فاعليته وسلامته، قبل إعلان اعتماده.

وأضافت: «من المتوقع البدء بالتطعيم الأسابيع القريبة القادمة، وستكون على جرعتين، بفاصل 3 أسابيع، وسيعطى ثلث الجرعة الموصى بها للبالغين، حتى يتسنى لطلابنا عودة آمنة».

تخفيف القيودوأشارت إلى أن الدراسة الحالية أثبتت فاعلية اللقاح، وقللت من انتشار العدوى بالفيروس بنسبة تصل إلى 90 %، ما يسهم في الوصول لمناعة مجتمعية لجميع الفئات، متابعة: «رسالتي للآباء والأمهات، المبادرة للتسجيل فور إعلان موعد اللقاح، ولا يوجد أي تخوف، لا من حيث السلامة ولا من حيث الأعراض الجانبية، خاصةً بعد حصول 70 % من سكان المملكة على جرعتين، وسنرى انعكاس التلقيح على أعداد المنومين في العناية المركزة وأعداد الوفيات، وأسهم اللقاح في العودة للحياة الطبيعية، وتخفيف القيود، وكسر سلسلة انتشار الفيروس».

وعي عالٍفيما قالت خبيرة القياس والتقويم د. عبير العمري: إن موافقة هيئة الغذاء والدواء على إعطاء اللقاح لفئة الأطفال 5 - 11 عامًا، هي خطوة مهمة ستسهم بتسريع عودة الأطفال‬ للمدارس بشكل آمن، خاصة أنها جاءت بالتزامن مع وصول نسبة التحصين في المجتمع إلى 70 %، وأظهر المجتمع السعودي خلال الفترة الماضية نسبة وعي عالية تجاه الامتثال السريع لتوجيهات وزارة الصحة، ما سرع في عودة الحياة الطبيعية تدريجيا.