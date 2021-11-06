شكرا لقرائتكم خبر عن 23 جولة على أنشطة بيع الذهب والمجوهرات بعرعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت لجنة المتابعة الميدانية لبرنامج «التوطين» في منطقة الحدود الشمالية، أمس الأول، مخالفتين، وأنذرت وأغلقت منشأة واحدة، وذلك في 23 جولة رقابية على أنشطة بيع الذهب والمجوهرات وأنشطة بيع الهدايا والإكسسوارات بمدينة عرعر.

ودعت اللجنة أصحاب المنشآت والأنشطة المستهدفة بالتوطين سرعة توطين الوظائف تفاديا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، مؤكدة استمرارها في جولاتها الميدانية لمتابعة قرارات التوطين على جميع الأنشطة المستهدفة.