شكرا لقرائتكم خبر عن بـ700 ألف ريال.. تسوية مستحقات 54 وافدا بـ«عمل الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخبر، دعوى جماعية لإحدى المنشآت، والذي بلغ إجمالي العمالة الوافدة المتضررة 54 وافدا، والتي كانت مطالباتهم بتسليم حقوقهم وأجورهم المتأخرة، وإصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائي، وبلغت المستحقات المستردة 741,026,04 ريالات، وكان المتقدمين من الجنسية الهندية والباكستانية.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، أهمية معالجة الدعاوى الجماعية بأقصى سرعة وجودة والحرص على ضمان سير أعمال المنشآت الخاصة، وضمان حقوق المستفيدين، مثمنا جهود المصلحين والمصلحات بتحقيق الأداء بكفاءة عالية.