شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز القيم والآداب ضمن «مكارم الأخلاق» بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق محافظ النعيرية المكلف منصور الداود أعمال حملة «مكارم الأخلاق» بالمحافظة، بعدما استمع لشرح عن الحملة وأهدافها، من رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النعيرية الشيخ مبارك القحطاني، خلال استقباله بمكتبه بالمحافظة.

وتشتمل الحملة على العديد من البرامج التوعوية، التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية.

من جهته أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة.

وأكد أن هذه البرامج تحظى بمتابعة الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله –.