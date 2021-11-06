شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال طلبات التخييم.. وتجهيز موقع المتنزه البري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تجهيز موقع المتنزه البري، الذي والذي تم تخصيصه لإقامة المخيمات في موسم الشتاء والربيع من كل عام. ‏ ‏وأوضح المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة محمد الصفيان، أن أمين المنطقة م. فهد الجبير، وجه بلدية غرب الدمام والإدارات المعنية بالأمانة بإنفاذ التوجيهات والبدء في تجهيز الموقع والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وفق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المفروضة.

وأشار إلى أن تحديد مبالغ نظير الخدمات التي تقدمها للمخيمات، وستكون بـ1500 ريال طوال فترة التخييم، بالإضافة إلى 1000 ريال كتأمين يسترد في حال إخلاء الموقع، والتأكد من نظافته، وهي نفس التكلفة التي حددتها الأمانة في العام الماضي، لافتًا إلى أن م. الجبير شدد على تنفيذ لائحة الغرامات والجزاءات لمخالفي أنظمة التخييم، وكذلك مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. ‏