شكرا لقرائتكم خبر عن دهان الخطوط الأرضية بطريق «الملك عبدالله» بالرفيعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت بلدية الرفيعة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال دهان الخطوط الأرضية بطريق الملك عبدالله، إضافةً إلى صيانة الإنترلوك في عدد من الشوارع، ضمن سلسلة أعمال برنامج تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

على جانب آخر، شددت البلدية الرقابة على قصور الأفراح والمناسبات، إضافةً إلى تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.