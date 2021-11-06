شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فعالية لـ«المشي» حفاظا على 7 قطط برية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطلق أمانة المنطقة الشرقية، اليوم السبت، فعالية رياضة المشي؛ لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرضة للانقراض، وذلك في ممشى كورنيش الخبر الشمالي الساعة الرابعة عصرًا، بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة، وبرعاية أمين المنطقة م. فهد الجبير.

وتستهدف الفعالية تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق، واستشعار فوائد الرياضة الخارجية وأهميتها على الصحة البدنية والنفسية.

وتتمثل المبادرة العالمية في المشي لمسافة 7 كيلومترات، والتي تتولاها إحدى المؤسسات التي تعنى بحماية 40 فصيلة من القطط البرية المعرضة للانقراض وتسعى للحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية.

وحرصت الأمانة على تنظيم هذه الفعالية استشعارًا لأهمية نشر ثقافة الوعي بين أفراد المجتمع للحفاظ على هذه القطط البرية وهي «اليغور، الفهد، نمر الثلج، النمر، الأسد، الببر، أسد الجبال»، ورفع درجة الوعي لدى أفراد المجتمع في المحافظة عليها.

وكشفت الأمانة أنه يمكن المشاركة في المبادرة من خلال طريقتين، أولاهما المشي مع العائلة مسافة 700 متر، يضاف لها أي نشاط آخر، وذلك بتخصيص مسافة قصيرة لكي يشارك الأطفال والعائلات في المسيرة، والطريقة الأخرى من خلال المشي لمسافة 7 كيلومترات وإهداء هذه المسافة للقط البري المفضل لدى المشارك، فيما سيتم تشجيع المشاركين باختيار القط البري المفضل لديهم كشعار لفريقهم خلال المشي، والفريق الذي يمشي أعضاؤه مجتمعين المسافة الأطول سيربح الجائزة.