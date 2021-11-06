محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجَّلت بريطانيا 34,029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و193 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,241,916، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,588. بريطانيا فيروس كورونا الجديد 06 نوفمبر 2021 – 1 ربيع الآخر 1443 01:03 AM خلال الساعات الـ24 الماضية بريطانيا تسجِّل 34,029 إصابة جديدة بفيروس كورونا بريطانيا تسجِّل 34,029 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجَّلت بريطانيا 34,029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و193 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,241,916، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,588. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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