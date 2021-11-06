اخبار الخليج – وزير المالية والاقتصاد الوطني يرفع التهاني الى جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة فوز نادي المحرق بلقب كأس الاتحاد الآسيوي

محمد بن مسعود - الدمام - رفع معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظة الله ورعاه ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خلفية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة فوز نادي المحرق بلقب كأس الاتحاد الآسيوي.

كما هنأ معاليه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية بمناسبة تحقيق نادي المحرق هذا الانجاز المشرف.

وأكد معاليه أن هذا الإنجاز القاري المشرف مبعث فخر واعتزاز لمملكة البحرين وابنائها والذي جاء بفضل الدعم المتواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للرياضة البحرينية، الأمر الذي كان له الفضل في تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية في مختلف المحافل الخليجية والاسيوية.

كما أعرب معاليه عن خالص تهانيه إلى معالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة، رئيس مجلس إدارة نادي المحرق والجهازين الفني والإداري وجماهير نادي المحرق العريق. مشيداً بالامكانيات الكبيرة وروح العزيمة والاصرار التي ظهر بها الفريق والتي مكنتهم من تحقيق لقب البطولة بكل جدارة واستحقاق، متمنياً لنادي المحرق كل التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لمملكة البحرين.