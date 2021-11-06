اخبار الخليج – النائب عمار قمبر يهنئ نادي المحرق بمناسبة فوزهم بلقب كأس الاتحاد الآسيوي

رفع النائب عمار قمبر أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى الرئيس الفخري لنادي المحرق حفظه الله ورعاه، وحضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء ولسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك لشؤون الشباب والأعمال الإنسانية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ولسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ولرئيس مجلس إدارة نادي المحرق معالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة بمناسبة تتويج الفريق بكأس الإتحاد الآسيوي للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على فريق ناساف الأوزبكي.

كما هنأ قمبر جميع منتسبي نادي المحرق ومشجعيه بمناسبة الفوز والذي جاء ثمرة لعمل ومجهودات مجلس الإدارة، والجهاز الفني والإداري واللاعبين الذين قدموا أداء رجولي في أرضية الملعب، منوهًا بالدور الكبير لنادي المحرق في رفع راية مملكة البحرين على مستوى المحافل الرياضية.

وأشار إلى أن إدارة نادي المحرق حرصت على توفير جميع سبل النجاح الكفيلة بالظهور المتميز للفريق، لافتاً إلى أن لاعبي فريق المحرق قدموا مستويات متميزة أثبتوا بها جدارتهم، مؤكداً التتويج سيسهم في إثراء مسيرة نادي المحرق كرويًا لحصد المزيد من الإنجازات، بما ينعكس إيجاباً وبشكل عام على مستوى الكرة البحرينية.