روسيا تطالب واشنطن بتعويضات جراء مصادرة ممتلكاتها الدبلوماسية

محمد بن مسعود - الدمام - طالبت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، بدفع تعويضات عن الخسائر الناجمة عن مصادرة الممتلكات الدبلوماسية الروسية وعرقلة الوصول إليها.

واشنطن – سبوتنيك. جاء ذلك على لسان مبعوث السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، سيرغي كوشليف، والذي قال في مقابلة مع قناة “آر.تي.في.آي” الروسية: “نطالب بشكل عاجل على جميع المستويات باستعادة ممتلكاتنا وبالطبع بتعويض عن الخسائر التي تكبدناها”.

وأشار كوشليف إلى أن روسيا تطلب تعويضات عن الممتلكات الدبلوماسية التي تمت مصادرتها في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن مئات الآلاف من الدولارات.

وأضاف كوشليف أنه على مدار السنوات الأخيرة طلبت موسكو من وزارة الخارجية الأمريكية 470 مرة زيارة المواقع الدبلوماسية الروسية والاطلاع على حالتها، لكن الطلب يتم رفضه بانتظام.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن واشنطن طالبت 55 دبلوماسيا وموظفا روسيا بالسفارة والقنصليات الروسية بمغادرة الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، مؤكدة أن الوضع سيتفاقم على “الجبهة” الدبلوماسية نتيجة لذلك.