الدفاعات السعودية تعترض طائرة مسيرة استهدفت خميس مشيط

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة “أنصار الله”، تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

وقال التحالف في بيان مقتضب بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس): “الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة خميس مشيط”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، حقق الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، والمدعومة من التحالف العربي تقدما ميدانيا في معارك خاضها مع “أنصار الله”، في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة “سبوتنيك“، بأن “قوات الجيش اليمني نفذت بإسناد من قبليين موالين له هجوما واسعا في مديرية الجُوبة جنوب مأرب، تمكنت إثر المعارك من السيطرة على مواقع في أطراف قرية العمود في منطقة يَعرة شمال المديرية”.

كما أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة على “تويتر”، أن “قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) تدحر الحوثيين (أنصار الله) من عدّة مناطق جنوب مأرب، خلال هجوم عنيف ألحق بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي مقتل 126 مسلحاً من “أنصار الله” إثر 29 عملية استهداف نفذها في محافظات البيضاء وسط اليمن ومأرب والجوف شمالي البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، قتالا متصاعدا بين الجيش اليمني وجماعة “أنصار الله“، على خلفية إطلاق “أنصار الله” عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.

ويمثل القتال في مأرب جانبا من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة “أنصار الله” وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.