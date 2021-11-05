صعدة .. استشهاد وإصابة 10 مدنيين بنيران التحالف

استشهد 4 مواطنين وأصيب 6 آخرين اليوم الجمعة 5 نوفمبر الجاري ، بنيران جيش التحالف في محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني، أن جيش التحالف فتح نيرانه باتجاه المدنيين في مناطق متفرّقة بمديرية منبّه، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة ستة آخرين.

وذكر المصدر أن طيران التحالف شنّ غارة غرب على الأجاشر قبالة نجران.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استنكر المصدر استمرار التحالف في استهداف المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان والمديريات الحدودية في محافظة صعدة، في ظل صمت دولي معيب.