محمد بن مسعود - الدمام - 05 نوفمبر 2021 – 30 ربيع الأول 1443 11:55 PM
حث المصلين على أخذ لقاح كورونا والتقيد بالإرشادات والحرص على التباعد الجسدي“مستشفى صامطة” يواصل جولاته الميدانية للتوعية بالإجراءات الاحترازية بمساجد المحافظة
تواصل صحة جازان ممثلة بمستشفى صامطة العام وبالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة جولات ميدانية على عدد من مساجد وجوامع المحافظة.
في التفاصيل، قام فريق التوعية الصحية بمستشفى صامطة العام وبمشاركة عدد من المتطوعين بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، حيث تأتي هذه الجولات ضمن الحملات الخاصة بجائحة كورونا وطرق التصدي لها في عدد من جوامع ومساجد المحافظة.
وحث فريق التوعية، المصلين على أخذ جرعتين من اللقاح والتأكد من ذلك من خلال تطبيق توكلنا والحرص على تطبيق المصلين للإجراءات الاحترازية والتقيد بالنصائح والإرشادات من ارتداء الكمامة وإحضار المصلين سجاداتهم الخاصة والحرص على التباعد الجسدي .
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