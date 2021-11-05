محمد بن مسعود - الدمام - 05 نوفمبر 2021 – 30 ربيع الأول 1443 11:48 PM
من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكةالرياض.. استقبال المعزين في الأمير سعود بن عبدالرحمن
استقبل أبناء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز – رحمه الله – في قصر المربع اليوم، المعزين في وفاة أخيهم سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز – رحمه الله – من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة.
وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على مشاعرهم الصادقة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض.. استقبال المعزين في الأمير سعود بن عبدالرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.