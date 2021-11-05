5 نصائح من «صحة الرياض» لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية

الرياض - محمد عبدالله - وجهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، مجموعة من النصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية.

ونصحت "صحة الرياض"، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر، بضرورة الحرص على النظافة وغسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعده، وكذلك بعد قضاء الحاجة.

وتضمنت النصائح كذلك الحرص على نظافة الأواني المستعملة لإعداد الطعام وغسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها، فضلًا عن عدم ترك الطعام مكشوفًا في الهواء الطلق، لأنه يكون عرضه للغبار والذباب والهوام.

وللمياه أيضًا دور في الإصابة بالنزلات المعوية، لذا ينصح دائمًا بأن تكون مياه الشرب والطبخ من المياه المعلبة أو المغلية قبل الاستعمال.

واختتمت "صحة الرياض"، نصائحها بضرورة عدم شراء السلطات والأطعمة من الباعة المتجولين.

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