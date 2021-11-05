«شؤون الحرمين» تدشن مبادرة «سُعداء» ترحيبًا بزائري المسجد النبوي

الرياض - محمد عبدالله - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبادرة "سُعداء" التي أطلقتها الوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود، ممثلة بالإدارة العامة للحشود والتفويج بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وذلك ترحيباً بزائري المسجد النبوي الشريف.

حضر التدشين كلٌ من المستشار ووكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان، والمستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية ومدير عام مكتب الرئيس العام بالوكالة عبدالعزيز بن علي الأيوبي، والوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود المهندس محمد بن علي فقيهي، ومدير الإدارة العامة للحشود والتفويج حاتم بن صالح العوفي.

وأوصى الرئيس العام بضرورة بذل المزيد من الجهود وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد النبوي الشريف، مثمناً جهود الوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود في تنظيم وإقامة هذي المبادرة، سائلاً المولى لهم التوفيق والسداد.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة وكالة شؤون المسجد النبوي "خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا".

اقرأ أيضا

«شؤون الحرمين» تعلن استعداد وجاهزية المصليات والأروقة النسائية لصلاة الاستسقاء