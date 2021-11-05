خبير يوضح مفهوم التنمر وأنواعه وأسبابه وطرق علاجه

الرياض - محمد عبدالله - كشف أستاذ القيادة والخبير التربوي د. صلاح معمار المقصود بمفهوم "التنمر" وأنواعه وأسبابه وطرق علاجه؟

وقال معمار لبرنامج " MBCفي أسبوع" إن التنمر هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء نحو فرد أو جماعة من فرد أو جماعة.

وأضاف "التنمر ظاهرة انتشرت في وقت سابق، ولكنه توسع الآن والمشاركين في حفلة التنمر أصبحوا كُثر، وتسبب ألمًا وضرراً كبير جداً".

وأوضح أن من أسباب انتشار التنمر تقليد الكبار، وكذلك عدم إنكارنا على الطفل بشأن منظومة بناء التنمر، حيث يبدأ التنمر بعدم التقبل ثم العنصرية ثم الكره ثم الإقصاء ثم الوصول لمرحلة التنمر.

وتابع "كذلك المجتمع أو الأسرة قد يمارسوا هذا التنمر بشكل من الأشكال، وكذلك الأدهى وجود تشجيع مجتمعي للشخص المتنمر، فضلًا عن انتشار مثل هذه النوعية من الفيديوهات".

وأشار المعمار "أما عن العلاج فإنه يجب على الأهالي أن يُعرفوا أبنائهم ما هو التنمر، وكل أشكاله، ونعطي الطفل مهارات الوقوف أمام المتنمر، والاتجاهات والنتائج التي يؤدي إليها التنمر وعواقب هذا التنمر وتأثيره على الآخر".

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