استشاري: السمنة أساس لـ7 أمراض.. وعمليات التجميل ليست ضرورة

الرياض - محمد عبدالله - يحذر مختصون من خطورة الركض وراء الإعلانات التجارية التي تروج لعمليات التجميل أو التخسيس وإنقاص الوزن.

وأوضح استشاري جراحة السمنة د.عبدالله البراك لـ"نشرة النهار" على قناة "الإخبارية"، أن السمنة تعد مرضًا وقد تسبب العديد من الأمراض.

وتابع أن السمنة ليست مشكلة جمالية تحتاج عملية تجميل، ولكنها بحد ذاتها مرض وأساس لعديد من الأمراض السكر ارتفاع الضغط ودهون الكبد وتليف الكبد وجلطات القلب والدماغ ومشاكل التنفيس وقت النوم ومشاكل الركب وغيره.

وأشار إلى أن المجتمع استوعب أن السمنة مرض، أما فيما يتعلق بالحملات التسويقية فبعض المراكز أصبحت تستخدم أدوات أكثر من مرة مع أكثر من شخص.

أما بالنسبة للتعامل مع السمنة كمرض فيبدأ العلاج بالحمية أو الأكل الصحي، والرياضة ودور العمليات هو مساعد في الأساس.

وأوضح البراك "نحن في علاج السمنة نؤكد على التوازن، فيجب أن يتم إنقاص نسبة الدهون وتعويض ذلك بزيادة وبناء العضلات، ولكن نزول الدهون والعضلات في نفس الوقت شيء غير صحي".

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