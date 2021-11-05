السجون في السعودية ليست نهاية المطاف.. قصص تعلم ونجاح واكتساب مهارات

الرياض - محمد عبدالله - استعرض برنامج "مفترق طرق" المذاع على "قناة السعودية"، قصص ونماذج للنجاح والتعلم من داخل سجون المديرية العامة للسجون.

حياة رجال ونساء تحولت للأفضل من خلال التعلم والدراسة، فهذا سجين تلقى العديد من الدورات في علوم شتى، وهذه سجينة أكملت دراستها حتى الصف الثاني الثانوي، وأخرى أكملت الدراسة وتخرجت من الثانوية.

وتتيح وزارة الداخلية بالتنسيق مع المديرية العامة للسجون للسجناء الالتحاق بالجامعة والحصول على شهادات تعليمية وجامعية، ودورات في الحاسب الآلي، كما توفر دورات في الحرف اليدوية وفن التصميم وتصميم الملابس وعلوم الحساب الآلي وتنمية مهارات السجناء ليجدوا بعد الخروج من السجن فرص عمل مناسبة.

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