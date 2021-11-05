مستشار موارد بشرية يحدد نسبة العاملين السعوديين: لدينا طاقات شبابية مبدعة

الرياض - محمد عبدالله - قال عبد العزيز المهباش، المستشار في الموارد البشرية، إن الكفاءات السعودية بين الشباب والشابات اختلفت كثيرًا عن ذي قبل، وهو أحد أسباب ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 23.59% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف "المهباش"، في تصريحات لـ"الإخبارية"، أن المملكة لديها طاقة شبابية مبدعة قادرة على العمل في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن عدد العاملين السعوديين ارتفع إلى أكثر من 60 ألفًا.

وأوضح المستشار في الموارد البشرية، أنه سيتم إضافة كثير من الوظائف للتوطين، مؤكدًا أن القضاء على جائحة كورونا بشكل كامل بالتأكيد سيعود بالنفع على سعودة الوظائف وزيادة الأعداد.

وتابع: "الشباب السعودي اليوم عنده نهم للعمل وكثير منهم متعطشين لدخول سوق العمل، وكثيرون بإمكانهم إنشاء مشروعات خاصة بهم، لكنهم يلجأون إلى التعلم أولا ومعرفة كواليس المجالات التي يرغبون في العمل بها قبل فتح مشروعاتهم الخاصة".

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